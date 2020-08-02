YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Odunlukta çıkan yangın otomobile sıçradı

Odunlukta çıkan yangın otomobile sıçradı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Denizli’nin Honaz ilçesinde evin odunluğunda yangın çıktı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde evin odunluğunda yangın çıktı. Meydana gelen yangında park halinde bulunan bir otomobil ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Honaz ilçesi Karakurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Ç.’ye ait evin odunluğunda sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Odunluğun yakınında park halinde bulunan Fiat markalı 15 HR 739 plakalı otomobilde yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri odunluk ve araç yangınını söndürdü. Otomobil ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
PARTNERBomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamileBomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Denizli Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:04
Akşam
20:19
Yatsı
21:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Denizli Acıpayam’da Kaza: 1 Ölü

Denizli Acıpayam’da Kaza: 1 Ölü

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.