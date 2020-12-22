Odunlukta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 729/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan odunlukta henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

