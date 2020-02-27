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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Zamazingo ile Bilecik’te

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Sahneledikleri bir birinden başarılı tiyatro oyunları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Bilecik’teki tiyatro severlerle bir araya geldi.Daha önce Ayrılık oyunu ile Bilecikli seyirciler ile buluşan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, tiyatro sezonunun yeni oyunu Zamazingo ile Bilecik Belediyesi’nin konuğu oldu.

Sahneledikleri bir birinden başarılı tiyatro oyunları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Bilecik’teki tiyatro severlerle bir araya geldi.
Daha önce Ayrılık oyunu ile Bilecikli seyirciler ile buluşan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, tiyatro sezonunun yeni oyunu Zamazingo ile Bilecik Belediyesi’nin konuğu oldu. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyun, kapalı gişe oynadı. Oyunu, vatandaşlarla beraber Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de izledi.
Aziz Nesin tarafından kaleme alınan Zamazingo’nun yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet yapıyor. Büşra Arslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, Olcay Çelik, Yiğit Gürsoy’un rol aldığı Zamazingo, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal durumu mizahi bir dille anlatılıyor. Salonda kahkaha seslerin yükselmesine neden olan Zamazingo, Bileciklilerden tam not aldı.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularına teşekkür eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularını Bilecik’te daha sık görmek istediklerini söyledi.

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