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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na uluslararası platformda 3 dalda ödül

12.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, son olarak 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nden 3 farklı dalda ödüle layık görüldü.Gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren, çeşitli ulusal ve uluslararası tiyatro festivallerine davet edilen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nden 3 farklı dalda ödül aldı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, son olarak 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nden 3 farklı dalda ödüle layık görüldü.
Gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren, çeşitli ulusal ve uluslararası tiyatro festivallerine davet edilen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nden 3 farklı dalda ödül aldı. Nevra Serezli, Oya Başar, Bergüzar Korel, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özen Yula gibi önemli isimlerin de ödül aldığı platformda, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu müzikal, tasarım ve dram dalında 3 ayrı ödül aldı.

Ömer Burak Ünal’a en iyi erkek oyuncu ödülü
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Aziz Nesin’in yazdığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği Zamazingo isimli oyun ile müzikal dalında “En İyi Müzikal Oyun” ödülü aldı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun başarılı oyuncularından Ömer Burak Ünal; Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun kaleme aldığı, Atilla Savumlu’nun yönetmenliğini üstlendiği ve Ömer Burak Ünal’ın oyuncu olarak yer aldığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı isimli tek kişilik oyun ile dram dalında “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi.
Behiç Ak’ın kaleme aldığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği ve sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı Ayrılık isimli oyun ise tasarım dalında “En İyi Dekor Tasarım” ödülü aldı.

“Bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı”
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun başarıları ile Odunpazarı Belediyesi’ne büyük bir gurur yaşattığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncu ve emekçilerine teşekkür etti. Başarılarının devamını dileyen Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediye Tiyatromuz, sahnelediği oyunlar, katıldıkları festivaller, tiyatro eğitimleri ve en son da aldıkları bu ödül ile bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Kendilerine teşekkür ediyor, ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.

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