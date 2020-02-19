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Odunpazarı Belediyesi 14 mahallede geri dönüşüm atığı toplamaya başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek geri dönüşüm ekibi ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi 14 mahallede geri dönüşüm atığı toplamaya başladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek geri dönüşüm ekibi ile bir araya geldi. Görüşmede, Odunpazarı Belediyesinin 14 mahallede geri dönüşüm atığı toplamaya başladığı belirtildi.
Odunpazarı Belediyesi, bir toplama, ayırma şirketi ile protokol imzalayarak İstiklal, Arifiye, Deliklitaş, Kırmızıtoprak, Osmangazi, Akarbaşı, Vişnelik, Gökmeydan, Kurtuluş, Göztepe, Gültepe, Yıldıztepe, Büyükdere ve Sümer mahallelerinde; tüm okul, hastane, kamu kurumu ve satış noktalarında geri dönüşüm atığı toplamaya başladı. Bu 14 mahallede geri dönüşüm toplama sistemi oturduktan sonra kademeli olarak diğer mahallelerde de uygulama başlatılacak.
Erenköy Mahallesi’nde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, burada geri dönüşüm ekibi ile buluştu. Geri dönüşüm sistemi çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Kurt, “Vatandaşlarımız belediyemiz tarafından verilen mavi poşetlerde geri dönüşüm atıklarını biriktirecek, belirlenen günde ve saatte binasının önüne çıkaracak, ekiplerimiz de gidip o atıkları toplayacak. Biz gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Temiz bir çevre, yenilebilir enerji için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
Odunpazarı Belediyesinin geri dönüşüm toplama sistemini değiştirdiğini anlatan yetkililer, geri dönüşüm atıklarını artık sokaklarda yer alan aparatlarda toplanmayacağını belirtti. Yetkililer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni sisteme göre vatandaşlar kendilerine bırakılan mavi renkli poşetlerde kağıt, karton, cam, metal ve plastik gibi ambalaj atıklarını biriktirecek. Evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilen bu ambalaj atıkları haftada bir gün 08.00-10.00 saatleri arasında binaların önünden toplanacak. Toplama ekiplerimiz ise aldığı dolu poşet kadar boş poşet bırakacak” denildi.
Geri dönüşüm toplama sisteminin uygulandığı 14 mahallede toplama günleri ise şu şekilde;
"Kırmızıtoprak ve Osmangazi Mahallesi Pazartesi, Akarbaşı ve Vişnelik Mahallesi Salı, Gökmeydan ve Kurtuluş Mahallesi Çarşamba, Göztepe, Gültepe ve Yıldıztepe Mahallesi Perşembe, Büyükdere ve Sümer Mahallesi Cuma son olarak Arifiye, Deliklitaş ve İstiklal Mahallelerinde ise Cumartesi."

Odunpazarı Belediyesi 14 mahallede geri dönüşüm atığı toplamaya başladı

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