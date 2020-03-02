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Odunpazarı Belediyesi Eskişehirli edebiyatçılara destek verecek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Odunpazarı’nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirli ve Eskişehir’de yaşayan yazar, şair ve karikatüristlerle bir araya geldi.Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “Yazarlar Buluşması” etkinliğine çok sayıda yazar, şair ve karikatürist katıldı.

Odunpazarı’nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirli ve Eskişehir’de yaşayan yazar, şair ve karikatüristlerle bir araya geldi.
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “Yazarlar Buluşması” etkinliğine çok sayıda yazar, şair ve karikatürist katıldı. Etkinlikte yazar Gürcan Banger, Edebiyat Şehri konulu bir sunum yaptı. Banger, Eskişehir’i bir edebiyat şehri yapmak için atılması gereken adımları ve neler yapılabileceği konusunda gelen konuklara bilgi verdi.
Eskişehir hakkında eserler, şehrin tanıtımına katkıda bulunur
Yazarlar Buluşması etkinliğinde Başkan Kurt da bir konuşma yaptı. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir’deki yazı yazan, düşünen sanatçıları bir araya getirmek, buluşturmak ve özellikle Eskişehir’le ilgili olan eserlerini yayınlamak istediklerini söyledi. Bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Kurt, belediye olarak kitaplarını bastıramayan ve yayınlarını sürdüremeyenlere destek olmak istediklerini dile getirdi.
“Eskişehirli yazarlara destek vereceğiz”
Başkan Kurt, “Eskişehirli olup, Eskişehir’de yaşayan ve Eskişehir ile ilgili eserleri olan yazarlarımızın kollanması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eskişehir’in değerlerini öne çıkarmak istiyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak, kitap basım ve alım konusunda bir kurul oluşturuyoruz. Bu kurul sayesinde destek vereceğimiz eserleri belirleyeceğiz” dedi.
Kültür alanında önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Kurt, gençlerin kitaplara daha rahat ulaşması için Odunpazarı Belediyesi’nin şehrin değişik yerlerinde 4 tanesi açık hava kütüphanesi olmak üzere 23 kütüphane açtığını söyledi.

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