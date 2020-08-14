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Odunpazarı Belediyesi geleneksel yıl sonu sergisini sosyal medyaya taşıdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.08.2020 13:14 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel yıl sonu sergisini, bu yıl koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleştiriyor.Kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Odunpazarı Belediyesi’nin 14 halk merkezinde yer alan atölyelerde yapılan eserler, Odunpazarı Belediyesi’nin Facebook sayfasında yayınlanıyor.

Odunpazarı Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel yıl sonu sergisini, bu yıl koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleştiriyor.
Kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Odunpazarı Belediyesi’nin 14 halk merkezinde yer alan atölyelerde yapılan eserler, Odunpazarı Belediyesi’nin Facebook sayfasında yayınlanıyor. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu atölye katılımcılarının bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserler, sanal ortamda da büyük beğeni topladı. Deriden takı tasarımına, ‘amigrumi’den ‘wayuu’ya birçok branşlardan eserlerin yer aldığı sanal sergi, Odunpazarı Belediyesi’nin Facebook sayfasından takip edilebilir.
“DAHA GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ”
OMEK ve Halk Merkezleri’nde yer alan atölyeler ile hem kültürel değerleri yaşatmayı hem de atölyelere katılan kadınların aile bütçelerine katkı sunmalarına destek olmayı hedeflediklerini kaydeden yetkililer, “OMEK ve halk merkezleri tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen yılsonu sergilerini bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile sosyal medyadan yapmak zorunda kaldık. Atölye katılımcılarımızın bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserler sosyal medya takipçilerinin de büyük beğenisini kazandı. Odunpazarı’nda daha sağlıklı ve mutlu günlerde daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

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