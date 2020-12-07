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Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan Odunpazarı Belediyesi, son olarak Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı.Odunpazarı Belediyesi Aşevi ekipleri tarafından hazırlanan erzak kolileri, Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan Odunpazarı Belediyesi, son olarak Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Aşevi ekipleri tarafından hazırlanan erzak kolileri, Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Erzak kolilerinin teslimi sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da vatandaşları yalnız bırakmadı. Zor günlerde yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olacağız. Yaşanan bu zor günleri paylaşarak ve yardımlaşarak aşacağız” dedi.
Başkan Kurt’a, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan eşlik etti. Temel gıda maddelerinin olduğu erzak kolilerini alan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt’a teşekkür etti.

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