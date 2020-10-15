Odunpazarı Belediyesi ile Yeşilay Derneği işbirliği

Tütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da tedavi olmak isteyenlere hizmet veren Yeşilay Derneği yöneticilerinin Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt’u ziyaretinde işbirliği konuları ele alındı.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karaca ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal çalışmacıları katıldı. Ziyarette Karaca, Yeşilay Derneği’nin faaliyetleri hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Başkan Kurt’a derneklerine verdiği destekler için teşekkür eden Karaca, YEDAM’da bağımlılıkları bulunan kişilerin bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi için gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği içinde bulunmak istediklerini belirtti.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karaca’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Yeşilay’ın bağımlılara ve bağımlı yakınlarına danışmanlık hizmeti veren YEDAM’ın başta gençler olmak üzere toplumun zararlı alışkanlıklarından uzak tutulması adına önemli işler yaptığını söyledi. Odunpazarı Belediyesi ile Yeşilay Derneği’nin iş birliğinin devam edeceğini ifade eden Başkan Kurt, ziyaretleri için Karaca’ya teşekkür etti.

