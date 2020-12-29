YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı Belediyesi kadınların yanında

Odunpazarı Belediyesi kadınların yanında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.12.2020 15:48 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek oluyor.2015 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un girişimleriyle hizmete başlayan Kadın ve Aile Müdürlüğü, 5 yılda binlerce kadının hayatına dokundu.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek oluyor.
2015 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un girişimleriyle hizmete başlayan Kadın ve Aile Müdürlüğü, 5 yılda binlerce kadının hayatına dokundu. Korona virüs salgını döneminde kadına yönelik şiddetin artması ile şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gençlik merkezi ve halk merkezine öldürülen kadınların adını veren Odunpazarı Belediyesi, son olarak İstanbul Sözleşmesi’ni kitapçık haline getirerek yeni evlenen çiftlere vermeye başlamıştı. Kadınların yanında yer alarak onlara destek veren Odunpazarı Belediyesi, yüz yüze danışmanlığın yanı sıra, çevrim içi danışmanlık hizmeti de vermeye başladı.
Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlar ve aile iletişimi konularında alanında uzman psikologlarla kadınlara destek veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çevrim içi danışmanlık hizmetleri arasında; çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, aile terapisi, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, bağımlılık, psikopatoloji ve uyum sorunları da yer alıyor. Ayrıca şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınlar Eskişehir Barosu’na yönlendirerek hukuki danışmanlık desteği de veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:13

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
291220201830301220200830nobetci
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
291220201830301220200830nobetci
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
291220201830301220200830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.