Odunpazarı Belediyesi kadınların yanında

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek oluyor.

2015 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un girişimleriyle hizmete başlayan Kadın ve Aile Müdürlüğü, 5 yılda binlerce kadının hayatına dokundu. Korona virüs salgını döneminde kadına yönelik şiddetin artması ile şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gençlik merkezi ve halk merkezine öldürülen kadınların adını veren Odunpazarı Belediyesi, son olarak İstanbul Sözleşmesi’ni kitapçık haline getirerek yeni evlenen çiftlere vermeye başlamıştı. Kadınların yanında yer alarak onlara destek veren Odunpazarı Belediyesi, yüz yüze danışmanlığın yanı sıra, çevrim içi danışmanlık hizmeti de vermeye başladı.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlar ve aile iletişimi konularında alanında uzman psikologlarla kadınlara destek veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çevrim içi danışmanlık hizmetleri arasında; çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, aile terapisi, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, bağımlılık, psikopatoloji ve uyum sorunları da yer alıyor. Ayrıca şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınlar Eskişehir Barosu’na yönlendirerek hukuki danışmanlık desteği de veriliyor.

