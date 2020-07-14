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Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, Huzur Mahallesinde karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Hastanede yapılan Covid-19 testinin ardından, pilav gününe katıldığı tespit edilen 15 kişide korona virüs olduğu belirlendi.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, Huzur Mahallesinde karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Hastanede yapılan Covid-19 testinin ardından, pilav gününe katıldığı tespit edilen 15 kişide korona virüs olduğu belirlendi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde 15 kişinin yaşadığı 5 ev kurul kararıyla karantinaya alındı. Odunpazarı Belediyesi, evlerin karantina altına alındığının bildirilmesi üzerine, 5 binada süratle dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Dezenfeksiyon çalışması, düzenli olarak devam edecek.
Halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Odunpazarı Bölgesi’nde korona virüs nedeni ile karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yetkililer, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için birincil öncelik. Bu nedenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Tespit edilen vakaların ikamet ettikleri evlerde ivedi bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan istediğimiz alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaları. Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konularında duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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