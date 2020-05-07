Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları her gün dezenfekte ediyor

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişide Korona virüs tespit edilmesinden ardından karantina altına alınan 15 kişinin ikamet ettiği Huzur Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binada dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması, 14 gün boyunca devam edecek. Binanın girişten başlayarak dezenfekte eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, binanın ön ve arka cephesinde de dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Ekipler, Huzur ve Yenidoğan Mahallesi’nde karantina altında alınan binaları her gün dezenfekte ediyor.

Halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Odunpazarı Bölgesi’nde koronavirüs nedeni ile karantina altına olan binalarda her gün düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. Yetkililer, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için birincil öncelik. Bu denenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

