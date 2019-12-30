YURTHABER
  4. Odunpazarı Belediyesi karla mücadelede mesaide

Odunpazarı Belediyesi karla mücadelede mesaide

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2019 18:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de gün içinde yoğunlaşan kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Eskişehir’de gün içinde yoğunlaşan kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.
Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor. Yetkililer vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtirken, sorun, şikayet ve istekler için Odunpazarı Belediyesi’ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşılabileceğini ifade ettiler.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sarıcakaya ve Mihalgazi yolunda kontrollü geçiş sağlanıyorSarıcakaya ve Mihalgazi yolunda kontrollü geçiş sağlanıyor
İnönü’ye 2020 yılının ilk müjdesiİnönü’ye 2020 yılının ilk müjdesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Zeytinburnu’nun ’Sıfır Atık’ Mahallesi Merkezefendi

Zeytinburnu’nun ’Sıfır Atık’ Mahallesi Merkezefendi

Maltepe yeni yılı sanatla karşılıyor

Maltepe yeni yılı sanatla karşılıyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Aralık Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Pazartesi

Akgül Eczanesi
Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Işık Eczanesi
Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Taşkın Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

TEKAD’ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

TEKAD’ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi’nden ’’yarışma Yoluyla Mimarlık’’ Semineri

Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi’nden ’’yarışma Yoluyla Mimarlık’’ Semineri

Eskişehir’de Trafik Kazası: 1 Ölü

Eskişehir’de Trafik Kazası: 1 Ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.