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Odunpazarı Belediyesi kendi serasında yılda 300 bin çiçek üretiyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla elde eder hale gelen Belediye; hizmette tasarruf etmeden, gerek bütçe gerekse personelin verimli kullanımı ile maliyeti düşük ama kaliteli ürünleri, kendi tesislerinde üretiyor.

Kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla elde eder hale gelen Belediye; hizmette tasarruf etmeden, gerek bütçe gerekse personelin verimli kullanımı ile maliyeti düşük ama kaliteli ürünleri, kendi tesislerinde üretiyor. Odunpazarı Belediyesi’nin tasarruf ettiği projelerden biri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü seraları. Büyükdere Mahallesi’nde bulunan serada yetiştirilen çiçekler, adeta tüm Eskişehir’i renklendiriyor.
Odunpazarı Belediyesi, kendi kurduğu seralarda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullandığı mevsimlik çiçeklerin üretimini bu serada yapıyor. Yaz ve kış üretime devam eden sera, Odunpazarı’nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynuyor. Odunpazarı Belediyesi ise kendi ürettiği çiçekler ile tasarruf ediyor.
Serada yetiştirilen çiçekler ile Odunpazarı’nın parkları, sokakları, yemyeşil oluyor. Odunpazarı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 150 bin yazlık, 150 bin de kışlık olmak üzere yılda toplam 300 bin adet çiçek üretimi gerçekleştiriyor.

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