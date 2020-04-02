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Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı hasta, yaşlı ve engellilerin yanında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği “Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti" ile Covid-19 (korona) virüse karşı vatandaşların yardımına koşuyor.Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı “Evde Bakım Hizmetleri Birimi” çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği “Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti" ile Covid-19 (korona) virüse karşı vatandaşların yardımına koşuyor.
Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı “Evde Bakım Hizmetleri Birimi” çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri tarafından yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar, evlerinde özel yataklı banyo sistemi ile yıkanıp, kurulanıyor. Türkiye’de Covid-19 (korona) virüs salgının başladığı Mart ayı boyunca, 47 vatandaşa hizmet veren Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti, işlemlerini tek kullanımlık malzemelerle hijyenik bir şekilde yürütüyor.
Tamamen ücretsiz olan bu hizmet ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların saç-sakal kesimi, tırnak kesimi ve ozonlu su ile banyo işlemleri yapıldığını belirten yetkililer, korona virüse karşı kişisel hijyenin önemine dikkat çekti.

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Tepebasi
Rüya Eczanesi
Tepebasi
Seda Eczanesi
Odunpazari
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Mihalıççık Eczanesi
Odunpazari
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