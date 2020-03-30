YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı Belediyesi pazar esnafına maske dağıttı

Odunpazarı Belediyesi pazar esnafına maske dağıttı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüsüne (Covid-19) karşı önlem almak için gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Korona virüse karşı ilaçlama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, son olarak mahalle pazarlarında esnafa virüsten korunabilmeleri için maske dağıttı.Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve Pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde ki pazar esnafına maske dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüsüne (Covid-19) karşı önlem almak için gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Korona virüse karşı ilaçlama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, son olarak mahalle pazarlarında esnafa virüsten korunabilmeleri için maske dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve Pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde ki pazar esnafına maske dağıttı. Ayrıca esnaf ve vatandaşları da virüse karşı dikkatli olmaları için uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaş ve pazar esnafına korona virüs ile ilgili bilgilendirme de yaptı.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri, Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar Pazarcılar Esnaf Odası ile birlikte Odunpazarı’nda yer alan diğer semt pazarlarında pazar esnafına maske dağıtmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
13:07
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:46

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Ahsen Eczanesi
Tepebasi
Aksel Eczanesi
Tepebasi
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Yafaylar Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Bal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz

Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.