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Odunpazarı Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini aldı.Odunpazarı Belediyesi, Türkiye genelinde “Sıfır Atık Belgesi” sertifikalandırılma süreci kapsamında kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirildi.

Odunpazarı Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı

Odunpazarı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini aldı.
Odunpazarı Belediyesi, Türkiye genelinde “Sıfır Atık Belgesi” sertifikalandırılma süreci kapsamında kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirildi. Resmi Gazete’nin 12 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği Büyükşehir İlçe Belediyeleri’nin sıfır atık uygulamasına geçmesi zorunlu hale geldi. Sıfır Atık Projesi kapsamında Odunpazarı Belediyesi de atıklar konusunda yürüttüğü çalışmalar ve tecrübesi ile hizmet binalarındaki çalışmaları sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamladı. Sıfır Atık Belgesi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı ve etkin toplama sisteminin kurulması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması adına yaptığı çalışmalar neticesinde, Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası ve Hizmet Binaları Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Neler yapıldı?
Proje kapsamında personele yönelik Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Belediye hizmet binası ve ek binalara atıkların ayrıştırıldığı kutular yerleştirildi ve sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlamaya başlandı. Odunpazarı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması kapsamında ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektrikli ve elektronik atık eşyalar, atık ampul ve flüoresanlar, atık piller ve tekstil atıklarının hanelerden, okullardan, kurumlardan toplanması için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yürüterek toplama noktaları oluşturdu. Atıkları kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına kurulan atık toplama sisteminin yanı sıra ilçemizde Sıfır Atık kapsamında da yeni uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Odunpazarı Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı

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