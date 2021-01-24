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Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadı

24.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi, kış şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi, kış şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Odunpazarı’nın birçok noktasında besleme çalışması yapan Hayvan Sağlığı Merkezi ekiplerine, hayvan severler de eşlik etti.
Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine aksatmadan devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi kış şartlarında ve korona virüsle mücadele için boşaltılan sokaklarda, yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi. Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalıştıklarını ifade eden Hayvan Sağlığı Merkezi Ekipleri, Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabileceğine dikkat çekti. Soğuk hava şartlarında sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle onların hayatının kurtulabileceğini vurgulayan ekipler, başta sokakta yaşayan hayvanlar olmak üzere tüm dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.
Sokakta yaşayan hayvanların, kışın yemek bulmak ve vücut ısılarını korumak için her zamankinden fazla enerji harcadığını belirten ekipler, sokakta yaşayan birçok hayvanın su bulamadığı için ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Vatandaşlardan sokakta yaşayan hayvanlar için sokakta uygun yerlere su bırakmasını isteyen ekipler, ara sıra su kabındaki suyun donup donmadığının ve temizliğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
Hayvan Sağlığı Merkezi Ekipleri, sokakta yaşayan dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için kış mevsimi boyunca düzenli olarak besleme çalışması yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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