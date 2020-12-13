YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı

Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.12.2020 14:13 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Odunpazarı’nın birçok noktasında besleme çalışması yapan Hayvan Sağlığı Merkezi ekiplerine, hayvanseverler de eşlik etti.
Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine aksatmadan devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi korona virüsle mücadele için boşaltılan sokaklarda, yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi. Şefkatle yürütülen hayvan besleme çalışmasına hayvanseverler de katıldı.
Yetkililer, vatandaşlardan da sokakta yaşayan dostları unutmamalarını istedi. Dostlar için kapı önlerine su ve kuru mama bırakılabileceğini hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:05
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.