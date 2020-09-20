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Odunpazarı Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılından itibaren kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm Türkiye’ye örnek oldu.Odunpazarı Belediyesinin yazışmalar sırasında harcanan emeği, zamanı ve kırtasiye maliyetlerini en aza indirmek içim 2015 yılında kullanmaya başladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), artık Türkiye’deki tüm belediyeler tarafından kullanılacak.

Odunpazarı Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılından itibaren kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm Türkiye’ye örnek oldu.
Odunpazarı Belediyesinin yazışmalar sırasında harcanan emeği, zamanı ve kırtasiye maliyetlerini en aza indirmek içim 2015 yılında kullanmaya başladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), artık Türkiye’deki tüm belediyeler tarafından kullanılacak. Çevre dostu uygulama ile diğer belediyelere örnek olan Odunpazarı Belediyesi, 5 yıl boyunca EBYS uygulaması ile yaklaşık 338 adet ağaç, 1 milyon 681 bin 837 kg/Lt su kurtardı. Ayrıca 6 bin 727 ton atık, 95 bin 304 ton karbonmonoksitin üretilmesi engellendi. Kurumsal iletişimin tamamen ağ üzerinde sürdüğü EBYS sayesinde evrakların kaybolması önlenerek dijital bir arşiv de oluşturuldu.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda büyük bir altyapıya sahip olduklarını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, EBYS sayesinde hem yazışmaların elektronik ortamda yapıldığını söyledi. Böylece şeffaf belediyecilik ilkelerini daha iyi bir biçimde uygulandığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi, EBYS kullanımı ile diğer belediyelere örnek oldu. Biz, gerçekleştiğimiz proje ve çalışmalar ile öncü belediye olmaya devam edeceğiz” dedi.

Odunpazarı Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu

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