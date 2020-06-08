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Odunpazarı Belediyesi’nden ‘Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmalarından biri olan ‘Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile ihtiyaç sahibinin kişisel bakımları yapılıyor.Konuyla ilgili açıklamada, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde özel bir yataklı banyo sistemi kuruluyor ve ozonlu suyla yıkama gerçekleştiriliyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmalarından biri olan ‘Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile ihtiyaç sahibinin kişisel bakımları yapılıyor.
Konuyla ilgili açıklamada, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde özel bir yataklı banyo sistemi kuruluyor ve ozonlu suyla yıkama gerçekleştiriliyor. İşlemlerin tek kullanımlık malzemelerle hijyenik bir şekilde yürütüldüğü Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti ile ihtiyaç sahibinin tüm ihtiyaçları giderilerek, kişisel bakımları yapılıyor" denildi.
Yetkililer, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların ya da yakınlarının Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nü arayarak bu hizmetten yararlanabileceklerini belirtti.

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