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Odunpazarı Belediyesi’nden geri dönüşüm için önemli adım

17.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında toplanıp taşınması ve değerlendirilmesi için bir geri dönüşüm firması ile protokol imzaladı.Çevreye ve doğaya saygılı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, geri dönüşümün her alanında faaliyet göstererek hem ekonomiye hem de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında toplanıp taşınması ve değerlendirilmesi için bir geri dönüşüm firması ile protokol imzaladı.
Çevreye ve doğaya saygılı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, geri dönüşümün her alanında faaliyet göstererek hem ekonomiye hem de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlıyor. Odunpazarı Belediyesi, bu kapsamda son olarak ambalaj atıklarının kaynağında toplanıp taşınması ve değerlendirilmesi için bir geri dönüşüm firması ile protokol imzaladı. Başkan Kurt’un makamında imzalanan protokole göre firma Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde kademeli olarak, daha sonra tüm Odunpazarı’nda ambalaj atıklarını toplayacak. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğü altında Ambalaj Bilgi Sistemi kurarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerini yapacak. Ayrıca okullarda ve vatandaşlara “Sıfır Atık” konulu eğitim toplantılarının organizasyonu konusunda koordinatörlük görevini üstlenecek.
İmza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, desteği için Akka Çevre Atık Yönetimi’ne teşekkür etti. Akka ile Odunpazarı’nın daha temiz ve daha nitelikli bir hale gelmesi için çalışacaklarını ifade eden Başkan Kurt, bu konuda vatandaşlara da büyük iş düştüğünü söyledi. Vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine uymalarını rica eden Başkan Kurt, ambalaj atıklarının çöp olmadığına dikkat çekti. Başkan Kurt, imzalanan protokolün Odunpazarı’na hayırlı olmasını diledi.

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