Odunpazarı Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı

Aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmayı sürdürüyor.

Covid-19 (korona) virüse karşı tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sürdüren, vatandaşlara “Evde Kal” çağrısı yapan Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Yaşanan bu zor günlerin dayanışma ile atlatılabileceğinin farkında olan Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmaya devam edecek.

Yüzlerce vatandaşa sıcak yemek, binlerce vatandaşa erzak kolisi

Aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişen Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların evlerinden çıkmamaları için Aşevi’nden faydalanan 355 vatandaş ile bölgede yaşayan yüzlerce 65 yaş üstü dar gelirli aile ve dezavantajlı guruba her gün tek kullanımlık kaplarla 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Titizlikle hazırlanan paketler, yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Aşevi, sıcak yemeğin yanı sıra bugüne kadar da binlerce ihtiyaç sahibine aylık olarak erzak kolisi götürdü.