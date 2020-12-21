Odunpazarı Belediyesinden öğrencilere online eğitim desteği

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla Halk Merkezleri-TEGV işbirliği ile online eğitim programı düzenliyor. Temel bilişim teknolojilerini tanımadan temel programlama bilgi ve becerilerini edinmeye birçok çalışmanın yapıldığı online eğitim programına, çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Eğitimde eşitliği savunan Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı online eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kurum ve kuruluş ile protokol imzalayarak öğrencilere online eğitim desteği sunan Odunpazarı Belediyesi, son olarak Halk Merkezleri ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile online eğitim programları düzenledi.

Gerçekleştirilen online eğitim programına, şimdiye kadar 100 çocuk kayıt yaptırdı. Çocukların boş gün ve saatlerine göre programlama yapılırken, çocuklar oyun, keşif, deneyim ve paylaşımlarla dolu eğitim süreci geçirdi. Online eğitim programına katılan çocuklar, bilgilerini tazeleyip aktif öğrenme metotları ve oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Online eğitim programına katılan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TEGV ve Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

