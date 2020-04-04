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Odunpazarı Belediyesi’nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs karantinasında şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurttaşlar evlerine kalarak dışarı çıkmıyor.

Odunpazarı Belediyesi’nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs karantinasında şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurttaşlar evlerine kalarak dışarı çıkmıyor. “Evde kalmak” bu salgın ortamında insanların sağlığını korumak için alınmış önlemlerden biri, ancak evde kalmak kadınlar için adeta bir ölüm tehdidi haline geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de koronavirüs nedeni ile evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan 31 Mart’ kadar geçen 20 günlük süreçte, 21 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
“Her koşulda kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz”
Evde kalındığı sürece kadına yönelik şiddet yoğunlaşırken, pandemi süresince kadınların evlerinin, kadınlar için büyük bir tehlike haline geldiği görülüyor. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapan Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık verecek. Şiddete uğrayan kadınların, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün (0 222) 250 76 46 numaralı telefonunu aramaları yeterli olacak. Söz konusu çalışmanın titizlikle yürütüleceğini belirten yetkililer, kadına yönelik şiddete karşı her koşulda kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.
Belediye tarafından danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen kadınların, (0 222) 250 76 46 numaralı telefonu aramaları yeterli olacağını de bildirildi.

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