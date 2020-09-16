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Odunpazarı Belediyesi’nden ’Su Tankeri’ açıklaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan; bazı internet sitelerinde yer alan belediyeye ait su tankeri ile ilgili haber ve görüşlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Yapılan yorum ve haberlerdeki bu tankerle su dağıtımı yapıldığı iddialarının asılsız olduğu anlatılan açıklamada, "Belediyemize ait bu su tankeri ile yine belediyemize ait birimlere su taşınmaktadır.

Odunpazarı Belediyesi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan; bazı internet sitelerinde yer alan belediyeye ait su tankeri ile ilgili haber ve görüşlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan yorum ve haberlerdeki bu tankerle su dağıtımı yapıldığı iddialarının asılsız olduğu anlatılan açıklamada, "Belediyemize ait bu su tankeri ile yine belediyemize ait birimlere su taşınmaktadır. Söz konusu tanker, su taşıma özelliğine uygun olarak, uzun yıllardır belediyemizin birimlerine su taşımakta kullanılmaktadır. Su taşıma tankerimizin fotoğrafı, Hamamyolu Caddesi’nde çekilmiştir. Hamamyolu Caddesi’nde de belediyemize ait işletmeler bulunmaktadır. Fotoğraf çekildiği sırada da bu işletmelere su dağıtımı yapılmaktadır. Burada iddia edildiği gibi hemşehrilerimize su dağıtımı yapılmamaktadır. Üstelik su taşıma tankerimiz düzenli olarak temizlenmekte ve analizleri yapılmaktadır. Tankerin dışı ile ilgili de yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Dolayısı ile sosyal medya sayfalarında paylaşılan fotoğraf ve yorumlar ile internet sitelerinde yer alan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan bu yanlı paylaşım ve haberler ile de Odunpazarı Belediyesi’nin itibarı zedelenmeye çalışılmaktadır. Halk sağlığı; katılımcı, halkçı ve sosyal demokrat bir anlayış ile yönetilen Odunpazarı Belediyesi’nin her zaman birincil önceliği olmuştur. Odunpazarı Belediyesi olarak, ideallerimizden taviz vermeden; çalışmalarımız bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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