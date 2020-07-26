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Odunpazarı Belediyesi’nden ücretsiz kurban kesim hizmeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat, huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak kurban kesiminde sorun yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmaması; kimsenin rahatsızlık duymaması için çalışan Odunpazarı Belediyesi kurban kesim yerini belirledi.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat, huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.
Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak kurban kesiminde sorun yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmaması; kimsenin rahatsızlık duymaması için çalışan Odunpazarı Belediyesi kurban kesim yerini belirledi. Vatandaşlar, küçükbaş kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara yardım etmek için görevli personel de tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memurunun görev yapacağı kesim yerinde, kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet de dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Randevular halk Masası’na
Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde sıra numarası ile kesim yapılacak. Kurbanlarını veteriner hekim ile din görevlisi nezaretinde ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine şahsen ya da 444 26 00 numaralı telefondan müracaat edebilecek.

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