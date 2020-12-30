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Odunpazarı Belediyesi’nden yılbaşına özel online konser ve karikatür sergisi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2020 15:46 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde kutlayacak olan vatandaşlar için çeşitli çalışmalar yaptı.Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü eğitmenleri yeni yıla evlerinde girmek zorunda kalan vatandaşlar için online konser düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde kutlayacak olan vatandaşlar için çeşitli çalışmalar yaptı.
Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü eğitmenleri yeni yıla evlerinde girmek zorunda kalan vatandaşlar için online konser düzenledi. Çekimleri Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan konserde, Hülya Düzbaş, Ergün Elibaş, Gönül Onar bir birinden hareketli ve güzel eserleri seslendirdi. Online yılbaşı konseri, 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı, Odunpazarı Belediyesi youtube ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği iş birliği ile Eskişehirli karikatüristlerin 2020 yılını değerlendirdiği bir online karikatür sergisi düzenliyor. Eskişehirli Karikatüristler Atilla Yakşi, Altan Özeskici, İshak Öztürk, Yaşar Arda, Alper Tümay Tok ve Gizem Sözeyataroğlu’nun çizdiği karikatürlerle 2020 yılını değerlendirdi. 6 karikatürist tarafından çizilen 32 karikatür, Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanarak online sergi düzenlenecek. Online karikatür sergisi, 31 Aralık 2020 Perşembe günü sanatseverler ile buluşacak.

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