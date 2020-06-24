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Odunpazarı Belediyesi’nin hayvanseverlerle işbirliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimini uygulamaya devam ediyor.Sokakta yaşayan dostlarımız için, atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden, köpek kulübeleri ve kedi evlerine kadar pek çok alanda çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, hayvanseverler ile işbirliğini sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin hayvanseverlerle işbirliği

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimini uygulamaya devam ediyor.
Sokakta yaşayan dostlarımız için, atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden, köpek kulübeleri ve kedi evlerine kadar pek çok alanda çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, hayvanseverler ile işbirliğini sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, son olarak 75. Yıl Mahallesinde aşılama çalışması yaptı. Hayvanseverlerin de katıldığı aşılama çalışmasında, yavru ve yetişkin sokak köpeklerinin eksik aşılarını tamamladı.
Odunpazarı Bölgesi’nde sokakta yaşayan can dostlarımız için çalışmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, hayvanseverler ile yaptıkları işbirliğini ise süreceklerini kaydetti. Havaların ısındığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan sokakta yaşatan can dostlarımızı unutmamalarını istedi. Yetkililer, “Sıcaklar havalarda su bulamayan can dostlarımız için kapınızın önüne, parklara, sokaklara ’bir kap su’ koymayı unutmayın” dedi.

Odunpazarı Belediyesi’nin hayvanseverlerle işbirliği

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