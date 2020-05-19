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Odunpazarı caddelerinde 19 Mayıs coşkusu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı.

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı. Üstü açık otobüsle Odunpazarı caddelerinde dolaşan bando takımı, Odunpazarlılara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.
Odunpazarı Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan gençlere bayram coşkusu yaşattı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı otobüslü bando takımı eşliğinde kutladı. Odunpazarı’nın caddelerini otobüsle dolaşan Cityband bando takımı, çeşitli müzik ve marşları söyleyerek konser verdi. Bando takımı adeta şenlik havası yaşattı. 7’den 70’e Odunpazarlılar evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayarak bando takımına eşlik ederken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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