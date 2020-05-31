Odunpazarı çiçek bahçesine dönüşüyor

Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte mevsimlik çiçek dikimine başlayan Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Odunpazarı’nda parklara ve peyzaj düzenleme alanlarına renk renk çiçekler dikiyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlatan Odunpazarı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kendi serasında ürettiği mevsimlik çiçeklerle Odunpazarı’nın park ve caddelerine renklilik getiriyor. Belediye, düşük bir maliyetle kendi serasında gerçekleştirdiği çiçek üretimi ile hem belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor hem de Odunpazarı’nı güzelleştiriyor. Yazlık çiçek dikimi çalışması başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı’nın parklarına ve peyzaj düzenleme alanlarına birbirinden renkli çiçekler dikiyor. Ekiplerin çalışması sona erdiğinde Odunpazarı, adeta renk renk çiçeklerin yer aldığı büyük bir çiçek bahçesine dönüşecek.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla Odunpazarı’nın rengarenk bir görüntüye kavuşacağını belirten yetkililer, “Amacımız ülkemizin bu zorlu günlerinde vatandaşlarımızın az da olsa dışarı çıktıklarında içini ferahlatmak, huzur bulmalarını sağlamak” dedi.

