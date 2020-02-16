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Odunpazarı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları eğitimini tamamladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasitesini geliştirmek için personellerine yönelik başlattığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimini tamamladı.Bursa Bilecek Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasiteyi geliştirme amacıyla personeline yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasitesini geliştirmek için personellerine yönelik başlattığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimini tamamladı.
Bursa Bilecek Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasiteyi geliştirme amacıyla personeline yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimi düzenledi. Eğitime katılan Odunpazarı Belediyesi Personelleri, Eskişehir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof Dr. Can Ayday tarafından verilen eğitimi, başarı ile tamamladı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimine katılan personellere, eğitim sertifikası törenle verildi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Prof Dr. Can Ayday ile eğitmede yer alan personeller katıldı.
Törende konuşan Can Ayday, böyle bir eğitimi düzenlediği için Başkan Kurt’a teşekkür etti. İki yıl önce Odunpazarı Belediyesi personelini geliştirmek, bilinçlendirmeyi artırmak, coğrafi bilgi sistemini geliştirmek ve projeler yapmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Ayday, verilen bu eğitim ile de bu çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi. Eğitime katılan Odunpazarı Belediyesi personeline de teşekkür eden Ayday, eğitimlerin çok güzel geçtiğini vurguladı. Ayday, daha sonra Başkan Kurt’a eğitimler süresince yaptıkları çalışmaları anlattı.
Can Ayday’ın Odunpazarı Belediyesi personeli için söylediği güzel sözlerin kendisini çok memnun ettiğini kaydeden Başkan Kurt, belediye personeline bunun için teşekkür etti. Başkan Kurt, “Biz yaptığımız işi ciddiye alarak yapmalıyız. Ben her zaman, Odunpazarı Belediyesi yapıyorsa; doğrudur, denmesini istiyorum. Elinize sağlık, eğitime katılan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından, Başkan Kurt ve Ayday eğitime katılan personele sertifikalarını verdi.

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