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Odunpazarı esnafı eski günlerini arıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Odunpazarı bölgesi, normalleşme başlamasına rağmen pandemi sürecindeki sessizliğini sürdürüyor.Eskişehir’in en önemli kültürel miraslarını içerisinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesi, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biriydi.

Eskişehir’de turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Odunpazarı bölgesi, normalleşme başlamasına rağmen pandemi sürecindeki sessizliğini sürdürüyor.
Eskişehir’in en önemli kültürel miraslarını içerisinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesi, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biriydi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde caddeleri ve sokakları boş kalan bölge, normalleşme başlamasına rağmen sessizliğini sürdürmeye devam ediyor. Sezonluk çalışan Odunpazarı esnafı, sokakların boş kalmasından endişe duyuyor.
İmalata devam ettiklerini ancak satış olmadığını dile getiren esnaf Cihangir Akgül, “Odunpazarı’nda sezonluk çalışan işletmeleriz. Geçen sezon kapandıktan sonra bir kış bekledik ve tam da bu sezon başladığı zaman pandemi süreci ortaya çıktı. Normalleşme başladıktan sonra dükkânlarımızı açtık ama kimse yok. Herhangi bir yerden destek görmedik. İmalata devam etmeye çalışıyoruz ama satış olmadıktan sonra imalatın bir önemi olmuyor. Normalde hafta sonları kalabalık olurdu fakat kimseler yok. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Geçen senenin yarısı kadar iş olsa şükredeceğiz. Süreç sıkıntılı geçmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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