Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden kan bağışı

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve ilçe şube müdürleri gönüllü kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergilediler.

Türk Kızılayı; kış aylarının ve sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisiyle düşen kan bağışlarına ve azalan kan stoklarına dikkat çekerek, tüm vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında bir farkındalık oluşturmak isteyen Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Kızılay Kan Merkezi’ne giderek gönüllü kan bağışında bulundular.

