Odunpazarı kurumsal kapasitesini genişletiyor

Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasitesini geliştirmek için personellerine yönelik ’Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimi’ vermeye başladı.

Bursa Bilecek Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasiteyi geliştirme amacıyla personeline yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimine başladı. Eskişehir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Can Ayday tarafından verilen eğitime, ilgili müdürlüklerde görev yapan personeller katıldı. Coğrafi olarak tanımlanan herhangi bir nesneyle ilgili her türlü veriyi toplamayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlama bilgisi kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, çeşitli periyotlarda devam edecek.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin dört adımda çalıştığını belirten yetkililer, harita, veri, analiz ve uygulamalardan oluştuğunu söyledi. Haritaların veri katmanlarını ve analitik çözümlemenin kullanıldığı yapılar olduğunu ifade eden yetkililer, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin, mekansal konum kullanarak birçok farklı veri katmanını birleştirdiğini dile getirdi. Görüntüler, özellikler, haritaya bağlı hesap çizelgeleri ve tabloların veri olarak kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, “Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin belki de en çok insan odaklı kısmı analizdir. Mekansal analiz uygunluğu ve kabiliyeti değerlendirmesinde, tahmin ve varsayımda bulunmada, yorumlama ve anlamada, daha da önemlisi kavrama ve karar vermede yardımcı olur” dedi.



