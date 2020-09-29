YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, eski devlet demiryolları hastanesi olarak bilinen Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binasına taşındı.Daha önce Eskişehir merkez PTT binasında hizmet veren Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde hizmet veren Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünün yerleri değişti.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, eski devlet demiryolları hastanesi olarak bilinen Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binasına taşındı.
Daha önce Eskişehir merkez PTT binasında hizmet veren Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde hizmet veren Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünün yerleri değişti. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Merkezleri eski devlet demiryolları hastanesi olarak bilinen Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:09
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.