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Odunpazarı’nda 4 parkın basketbol sahaları yenilendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçede bulunan 4 parkın basketbol sahalarını yeniledi.Odunpazarı’na çok sayıda modern park kazandıran, mevcut parkları ise revize eden Odunpazarı Belediyesi, parklar içindeki basketbol sahalarını yeniliyor.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçede bulunan 4 parkın basketbol sahalarını yeniledi.
Odunpazarı’na çok sayıda modern park kazandıran, mevcut parkları ise revize eden Odunpazarı Belediyesi, parklar içindeki basketbol sahalarını yeniliyor. Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan ilçedeki spor alanlarının sayısını artırırken, bir taraftan da mevcut sahaların eksiklikleri giderilerek baştan sona yenileniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında son olarak, 4 parkın basketbol sahasında düzenleme yapıldı.
Bu kapsamda Akarbaşı Mahallesi Şef Hüseyin Erbay Parkı, Emek Mahallesi Ayhatun Spor Alanı, Çankaya Mahallesi Göçmenevleri Spor Alanı, Gökmeydan Mahallesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkında bulunan basketbol sahaları yenilendi. Söz konusu parklarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda zamanla deforme olan basketbol sahaları yeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalarda sahaların zeminleri, basketbol potaları ve sahayı çevreleyen çitler tamamen yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardında parklar, bölgede yaşayan sporseverlerin kullanımına açıldı.
Yenilenen parklarda ücretsiz olarak spor yapabilmenin keyfini yaşayan sporseverler, spora ve sporcuya verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

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