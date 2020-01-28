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Odunpazarı’nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftadaki konuğu Vahap Avşar oldu.Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftaki konuğu, eserleri New York, Amsterdam, Toronto ve Paris gibi şehirlerde sergilenen Vahap Avşar oldu.

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftadaki konuğu Vahap Avşar oldu.
Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftaki konuğu, eserleri New York, Amsterdam, Toronto ve Paris gibi şehirlerde sergilenen Vahap Avşar oldu. Sanatçı Cam Sanatları Merkezinde 24-25-26 Ocak’ta birbirinden güzel cam eserler üretti. Kaligrafik öğelerin, kavramsal içerikli bir sanat yapıtında alabileceği konumsal-estetik değerleri irdelediği, portre kavramına, çağdaş medya kuramları açısından yaklaştığı çalışmalarıyla genç kuşak sanatçıları arasında yer alan Vahap Avşar, bu açıdan özellikle Türk toplumu ve Türkiye üzerinden yaptığı ‘derin’ okumalarla gündeme taşıdığı pek çok konu ve ‘kült’ yapıtıyla yıllardır beğeniyle izleniyor ve tanınıyor.

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Tepebasi
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Odunpazari
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Odunpazari
Mutlu Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
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