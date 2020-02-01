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Odunpazarı’nda çocuklar sanatla tanıştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.Açıldığı günden bugüne kadar birçok sanat sergilerine ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.
Açıldığı günden bugüne kadar birçok sanat sergilerine ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor. Gerçekleştirilen bu atölye çalışmaları ile Çağdaş Sanatlar Galerisi, artık sanatın da üretildiği bir sanat galerisi haline geldi. Galeride son olarak heykel atölyesi düzenlendi. Heykel atölyesine katılan minikler, hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel heykeller yaptı. Yetkililer, sanat dilinin terapi etkisinin olması ve farklı açılardan bakabilmeyi sağlaması gibi yönleriyle önemli olduğunu belirtti. Çocukların, resim-heykel üretimleri içindeyken karşılaştıkları sorunları çözebilmek için zekice fikirler bulmak zorunda kaldıklarını belirten yetkililer, bu sayede çocukların özgür bireyler olarak düşünme ve üretme yeteneğiyle donanacağını ifade etti.

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