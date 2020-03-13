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Odunpazarı’nda kreş, atölye ve kurslara ara verildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi tarafından korona virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, belediyeye bağlı kreş ve çocuk merkezleri başta olmak üzere tüm kurs, gençlik merkezleri, müze ve galeriler Mart ayı sonuna kadar kapatıldı.Odunpazarı Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ülkemizde Koronavirüs (COVID-19) hastalığının tespit edildiği, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Odunpazarı’nda kreş, atölye ve kurslara ara verildi

Odunpazarı Belediyesi tarafından korona virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, belediyeye bağlı kreş ve çocuk merkezleri başta olmak üzere tüm kurs, gençlik merkezleri, müze ve galeriler Mart ayı sonuna kadar kapatıldı.
Odunpazarı Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ülkemizde Koronavirüs (COVID-19) hastalığının tespit edildiği, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Hastalığın dünyadaki ve komşu ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında ciddi bir salgın riskiyle karşı karşıya olabileceğimiz anlaşılıyor. Bilim insanları hastalığa karşı panik yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Odunpazarı Belediyesi olarak, bilim insanlarının önerisiyle, hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı kreş ve çocuk merkezlerinde Mart ayı sonuna kadar eğitime ara veriyoruz” diye belirtildi.

“Mart ayı sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz”
Ayrıca yetkililer, “Kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nı, 14 halk merkezini, 2 gençlik merkezini ve Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı mevcut atölyeleri; Odunpazarı Belediyesi’ne ait 20 kütüphane, Koca Çınar Yaşam Merkezi ile Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı), Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nı 14 Mart Cumartesi gününden itibaren Mart ayı sonuna kadar kapatıyoruz. Konu ile ilgili Mart ayı sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Kamuoyuna duyurulur. Sağlıklı, mutlu günler dileriz” şeklinde açıklama yaptı.

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