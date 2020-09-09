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Odunpazarı’nda salgınla mücadele tavizsiz sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını mücadelesini Mart ayından beri kararlılıkla sürdürüyor.Koronavirüs tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, PTT şubeleri ve Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere talepte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını mücadelesini Mart ayından beri kararlılıkla sürdürüyor.
Koronavirüs tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, PTT şubeleri ve Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere talepte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ediyor. Periyodik olarak ilaçlanan hizmet binası girişinde tüm çalışan ve vatandaşların ateşi temassız termometreler ile ölçülüyor. Yapılan ölçümlerde ateşi 38 üzerinde olan personel ve vatandaşlar tedbir amaçlı sağlık birimlerine yönlendiriliyor. Ayrıca, maskesi olmayana bina girişinde maske veriliyor. Gerekli önlemleri alan temizlik personeli ise bina içinde sürekli temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Vatandaşlar binadaki yoğunluğa göre içeri alınıyor
Kat girişlerine dezenfektan yerleştiren Odunpazarı Belediyesi, binanın çeşitli yerlerine de uyarı tabelaları yerleştirdi. Vatandaşların işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmeleri için de sosyal mesafeli ve bariyerli hizmet masaları oluşturuldu. Hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşlar, binadaki yoğunluk sayısına göre belli sayılarla içeriye alınırken, belediye içerisine giren tüm personel ve vatandaşlara maske, temassız termometreler ile ateş kontrolü zorunlu tutuldu.
Koronavirüs sürecinde vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için vezne alanı ve vatandaşların başvuru yaptığı alan ve birimlerde yeni bir düzenlemeler gerçekleştirildi. Vezne alanı, belediye personeli ve vatandaşların sağlığı için cam bölmelerle ayrıldı. Diğer alanlarda ise sosyal mesafeye uygun bariyerli hizmet masaları oluşturuldu. Öte yandan belediye binasının tamamı, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak Korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kapı girişlerinden asansörlere, koridorlardan merdivenlere kadar binanın dört bir yanına koronavirüs bilgilendirme yazıları ve uyarıları ile el dezenfektanları yerleştirildi. Ayrıca hizmet binasının girişine ve katlara kullanılmış maske ve eldivenlerin atılabileceği noktalar da yerleştirildi.

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