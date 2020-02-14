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Odunpazarı’nda sokak müzisyenlerinin müzik yapacağı alanlar belirlendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi tarafından sokak müzisyenleri ile ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında sokak müzisyenlerinin müzik yapacağı alanlar belirlendi.Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerini desteklemek için belediye sınırları içindeki alanlarda sokak müzisyenlerine yer vererek vatandaşların kaliteli müzik ile buluşmasını sağlayacak.

Odunpazarı Belediyesi tarafından sokak müzisyenleri ile ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında sokak müzisyenlerinin müzik yapacağı alanlar belirlendi.
Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerini desteklemek için belediye sınırları içindeki alanlarda sokak müzisyenlerine yer vererek vatandaşların kaliteli müzik ile buluşmasını sağlayacak. Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerinin adil bir şekilde bu çalışmadan faydalanmasını sağlamak için, müzik eğitmenlerinden oluşan bir jüri ile bölgede sokak müziği yapacak sanatçıları seçti. Gerçekleştirilen seçmelerde 11 sokak müzisyeni ve grup seçildi. Sokak müzisyenleri, Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölge’de kendileri için tahsis edilen yerlerde belirli saat aralıklarında performanslarını sergileyecek. Seçmeleri başarı ile tamamlayarak, seçilen sanatçıların müzik yapacakları alanlar da kura ile belirlendi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) düzenlenen kura çekilişinde, müzisyenler müzik yapacakları alanları kura ile seçti. Gerçekleştirilen kura çekilişine göre sokak müzisyenleri; ETİ Şehir Göç Müzesi arası, Kurşunlu Külliyesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı önü, Odunpazarı Meydanı, Hamamyolu Caddesi ve Adalar’da önünde müzik yapabilecek.
Her müzisyenin eşit haklarla yararlanması için haftada bir yer değişikliği ile gerçekleşecek olan sokak müziği performansları; belediye zabıta ekiplerinin kontrolünde olacak.

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