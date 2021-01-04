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Odunpazarı’nda yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.01.2021 17:11 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 1’inci Birleşim 1’inci Oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan Nikah Salonu, meclis toplantısı öncesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 1’inci Birleşim 1’inci Oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan Nikah Salonu, meclis toplantısı öncesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Meclis toplantısı için gelenler ise salona HES kodları kontrol edilerek ve ateşleri ölçülerek alındı.
Meclis toplantısında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, herkesin yeni yılını kutladı. 2021 yılının sağlık, mutluluk dolu geçmesini dileyen Başkan Kurt, başarılar diledi.
19 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, Odunpazarı Belediyesi’nin 2021 yılında yapılacak olan meclis toplantılarının gün ve saati belirlendi. Meclis toplantılarının ilk oturumunun her ayın ilk haftası yapılması, ikinci oturumunun ise meclis üyeleri tarafından belirlenmesine karar oy birliği ile karar verildi. Alınan karar doğrultusunda Odunpazarı Belediye Meclisi Ağustos ayında tatile girecek. Meclis toplantısında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi de yapıldı. Denetim Komisyonu’na CHP’den Saffet Çelen ve Nihat Çuhadar AKP’den ise Yüksel Yoldaş seçildi.
Odunpazarı Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısının 8 Ocak Cuma günü saat 16.00’da yapılmasında karar verildi.

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