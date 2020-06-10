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Odunpazarı’ndaki metruk yapılarda güvenlik tedbirleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan metruk yapılarda başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan metruk yapılarda başlattığı çalışmalara devam ediyor. Çalışmaların başladığı 2018 yılından günümüze kadar 133 metruk yapıda güvenlik tedbirleri alan ekipler, 2020 yılının ilk altı ayında 7 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkân veren metruk yapılarda rehabilite ve yıkım işlemi başlatan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2020 yılının ilk altı ayında Odunpazarı’nda bulunan metruk yapılardan 20’sinde çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. 2019 ve 2020 yılının ilk altı ayında 27 metruk ve riskli yapıda yıkım işlemi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Metruk binalarda çalışmaların başladığı 2018 yılından günümüze kadar toplam 133 metruk yapıda güvenlik tedbirleri aldıklarını vurgulayan ekipler, kendilerine iletilen talepleri de dikkate alarak Odunpazarı Bölgesi’nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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