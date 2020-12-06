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Odunpazarı’ndan karantinada olan ailelere günde 2 öğün sıcak yemek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, pandemi döneminde karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor.Odunpazarı Belediyesi, karantinada olan vatandaşların iki öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Odunpazarı’ndan karantinada olan ailelere günde 2 öğün sıcak yemek

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, pandemi döneminde karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor.
Odunpazarı Belediyesi, karantinada olan vatandaşların iki öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, korona virüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan vatandaşlara karantina süresi boyunca sıcak yemek hizmeti veriyor. Vatandaşların aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirmeleri gerekiyor. Talebin ulaşmasının ardından aşevine bağlı ekipler tarafından HES kodları sorgulanıyor, bu kişilerin karantina altında oldukları teyit ediliyor. Ardından da vatandaşların öğle ve akşam yemekleri ekipler tarafından kapılarına kadar götürülüyor.

Odunpazarı’ndan karantinada olan ailelere günde 2 öğün sıcak yemek

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