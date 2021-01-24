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Odunpazarı’ndan koca çınarlara vefa ziyareti

24.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle geçici bir süreliğine çalışmaları durdurulan Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimlerini evlerinde ziyaret etti.Koca çınarlarla sohbet ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, onlara Odunpazarı Belediyesi’nin 2021 yılı takvimini hediye etti.Odunpazarı Belediyesi, bir vefa örneğine daha imza attı.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle geçici bir süreliğine çalışmaları durdurulan Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimlerini evlerinde ziyaret etti.
Koca çınarlarla sohbet ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, onlara Odunpazarı Belediyesi’nin 2021 yılı takvimini hediye etti.
Odunpazarı Belediyesi, bir vefa örneğine daha imza attı. Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayından beri çalışmaları durdurulan Koca Çınar Yaşam Merkezi’nin müdavimlerini unutmayan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kapıdan da olsa koca çınarları ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hatırlattı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selamlarını ileten yetkililer, onlara Odunpazarı Belediyesi’nin 2021 yılı takvimlerinden hediye etti.
Ziyaret sırasında koca çınarlarla sohbet eden yetkililer, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Koca çınarlara pandemi döneminde neler yaptıklarını da soran yetkililer, sorunlarını ve taleplerini ise not alarak, ilgili birimlere yönlendirdi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine ziyaretleri için teşekkür eden koca çınarlar, Koca Çınar Yaşam Merkezi ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirtti. Kendilerini unutmayan Başkan Kurt’a teşekkür eden koca çınarlar, korona virüs salgınının bir an önce bitmesini ve Koca Çınar Yaşam Merkezi’ne kavuşmak istediklerini söyledi.

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