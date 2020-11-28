Odunpazarı’ndan online kısa film atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde düzenlediği atölye çalışmalarına koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda devam ediyor. Çeşitli branşlarda gerçekleştirilen atölyeler ile gençlerin kişisel eğitim çalışmalarından ve sosyal hayattan uzaklaşmaları önleniyor.

Mart ayında çalışmalarına ara veren Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, koronavirüs önemlerine uygun olarak atölye çalışmalarına online olarak devam ediyor. Haftada bir gün gerçekleştirilen atölye çalışmalarına kayıt yaptıran herkes katılabiliyor. Düzenlenen atölye çalışmaları arasında, büyük ilgi gören atölyelerden biri de kısa film atölyesi. Kısa film atölyesinde senaryodan kamera hareketlerine kadar neden ve nasıl yapıldığı işleniyor. Yönetmenin ne anlatmak istediğine daha derinlemesine bakmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bir kısa film nasıl yapılır başlığından yola çıkarak; fikir üretme, senaryo, hikâye ve sinopsis yazma aşamalarının anlatıldığı atölye çalışmasında ayrıca temel ışık, ses ve kamera bilgileri de katılımcılarla paylaşılıyor.

Zoom üzerinden gerçekleşen atölye çalışmalarına mevcut öğrencilerin katılabildiğini belirten yetkililer, atölye çalışmaları ile ilgili gelişmeleri, Odunpazarı Belediyesi’nin ve gençlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini ifade etti.



