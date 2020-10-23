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Odunpazarı’ndan online verimli ders çalışma teknikleri semineri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi online eğitim çalışmaları ‘Verimli ders çalışma teknikleri semineri’ ile başladı.Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Odunpazarı’ndan online verimli ders çalışma teknikleri semineri

Odunpazarı Belediyesi online eğitim çalışmaları ‘Verimli ders çalışma teknikleri semineri’ ile başladı.
Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi ve Yeni Çizgi Koleji Rehberlik biriminin ortak çalışması ile verimli ders çalışma teknikleri anlatıldı.
Yoğun ilgi gören seminerde, katılımcılara verimli ders çalışmak için öncelikle amaçların belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Amaçların, davranışları başlattığı ve sonuçlarında bu davranışların etkisi ile gerçekleşeceği için plan yapmanın öneminin vurgulandığı seminerde, zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve hedeflere ulaşabilmek için günlük, haftalık ve dönemlik planlar yapmanın çok önemli olduğu kaydedildi.
Her öğrencinin bedensel, zihinsel, duygusal yapıları, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklı olduğu belirtilen seminerde, verimli ders çalışmayı engelleyen tuzaklardan da bahsedildi. Ders çalışmanın önündeki en önemli engellerden birisinin sürekli olarak başarısız olunan noktalara odaklanmak olduğunun ifade edildiği seminerde, müzik eşliğinde çalışmak, zorlanılan derslerin dışlanması, aşırı kaygı ve uzanarak çalışmanın verimli ders çalışmanın önündeki başlıca tuzakları oluşturduğu söylendi.
Online seminerde katılımcılara sınavlarda zaman yönetiminin çok önemli olduğunu hatırlatıldı. Bunun içinde katılımcılara deneme sınavlarında süre tutmaları önerildi.

Odunpazarı’ndan online verimli ders çalışma teknikleri semineri

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