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Odunpazarı’ndan üç mahallede detaylı temizlik

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ilçedeki üç mahallede detaylı bir temizlik çalışması başlattı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ilçedeki üç mahallede detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, bir süredir devam eden temizlik çalışmaları kapsamında Emek, 71 Evler ve 75. Yıl’ı adeta dip köşe temizledi.
Vatandaşların daha temiz ve ferah bir çevrede yaşaması için çalışan Odunpazarı Belediyesi, yaz mevsiminden dolayı artan temizlik taleplerini değerlendiriyor. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı Bölgesinin tamamında yürütülen temizlik çalışmaları, aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Emek, 71 Evler ve 75. Yıl Mahallelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Emek, 71 Evler ve 75. Yıl Mahallelerini adeta dip köşe temizleyen ekipler, çalışmalarına sabah erken saatlerde başladı. Sokakları süpüren ve yıkayan ekipler, çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler, mahallelerdeki otları da biçti. Emek, 71 Evler ve 75. Yıl Mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının yaklaşık 1 hafta sürdüğünü belirten ekipler, diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yapıldığını söyledi.
Bir yandan mahallelerde temizlik çalışması yapan ekipler diğer taraftan da yer üstü çöp konteynerlerini yeniliyor. Çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiren ekipler, vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine riayet etmelerini istedi.
Odunpazarı Belediyesi Emek, 71 Evler ve 75. Yıl Mahallelerinde detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, bir süredir devam eden temizlik çalışmaları kapsamında Emek, 71 Evler ve 75. Yıl’ı adeta dip köşe temizledi.

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