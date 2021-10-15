OEDAŞ'tan "Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor" kampanyasına destek

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yararına düzenlenen plastik kapak toplama kampanyasına destek veriyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, OEDAŞ, "Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor" sloganlı plastik kapak toplama kampanyasına katılarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Omurilik Felçliler Derneği'nin kampanyası kapsamında ortalama 350 kilo plastik kapak karşılığında 1 adet manuel tekerlekli sandalye, 3,5 ton kapakta ise 1 adet akülü tekerlekli sandalye tedarik ediliyor.

OEDAŞ, hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin merkezlerine yerleştirdiği kumbaralar ve 1300 çalışanının katılımıyla kampanyayı destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, kampanya ile plastik kapakları toplayarak çevrenin de korunmasını sağladıklarını belirterek, "Ana işimiz olan elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ediyoruz. Plastik Kapak Toplama kampanyasıyla geri dönüşüm ile birlikte çevre bilincini artırmayı ve omurilik felçlileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

